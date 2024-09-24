Трагедия произошла 24 марта. По данным пресс-службы суда Атырауской области, водитель КамАЗа, следуя по трассе Атырау-Дамба, грубо нарушил правила дорожного движения. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-21120. В результате ДТП водитель легковушки и его несовершеннолетняя дочь скончались на месте происшествия. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили и другие пассажиры ВАЗ.

23 сентября в специализированном межрайонном уголовном суде огласили приговор по этому делу. Водителю КамАЗ предъявили обвинение по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц».

– В суде вина подсудимого полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, самого подсудимого, заключениями экспертиз, протоколом осмотра места происшествия, видеозаписью ДТП и другими материалами уголовного дела, - говорится в сообщении суда.

Отметим, что потерпевшие простили подсудимого и просили суд не лишать его свободы. Между тем, сам подсудимый вину свою не признал, но несмотря на это добровольно возместил потерпевшим материальный и моральный ущерб.

Приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Кроме этого суд лишил его права управления транспортным средством в течение семи лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.