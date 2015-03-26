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Происшествия

СМИ: Глава «Казатомпрома» Нурлан Каппаров скончался в Пекине

Фото с сайта kapital.kz Глава «Казатомпрома» Нурлан Каппаров скончался в Пекине от сердечного приступа за четыре дня до своего 45-летия, сообщил агентству «Новости-Казахстан» информированный источник. - Каппаров находился в Пекине в составе казахстанской делегации. Он скончался сегодня от сердечного приступа, - сообщил собеседник агентства. Официального комментария пока получить не удалось. Каппаров родился 30 марта 1970 года. Окончил Алматинский Технологический Институт, имеет степень магистра государственного управления. В разные года работал президентом корпорации «Акцепт», президентом ЗАО
Marat
СМИ: Глава «Казатомпрома» Нурлан Каппаров скончался в Пекине
Фото с сайта kapital.kz
Фото с сайта kapital.kz
Фото с сайта kapital.kz Глава «Казатомпрома» Нурлан Каппаров скончался в Пекине от сердечного приступа за четыре дня до своего 45-летия, сообщил агентству «Новости-Казахстан» информированный источник. - Каппаров находился в Пекине в составе казахстанской делегации. Он скончался сегодня от сердечного приступа, - сообщил собеседник агентства. Официального комментария пока получить не удалось. Каппаров родился 30 марта 1970 года. Окончил Алматинский Технологический Институт, имеет степень магистра государственного управления. В разные года работал президентом корпорации «Акцепт», президентом ЗАО «КазТрансОйл» и НК «Казахойл», вице-министром энергетики и минеральных ресурсов. С 2001 по 2003 годы находился в США, обучаясь в Школе госуправления имени Кеннеди Гарвардского университета, с 2003 по 2011 годы - председатель совета директоров «Lancaster Group Kazakhstan», с января 2012 года - министр охраны окружающей среды, с августа 2014 года -председатель АО НАК «Казатомпром». Каппаров входит в число 50 богатейших людей Казахстана. Он являлся создателем и владельцем Lancaster Group. Его состояние, по данным Forbes, оценивается в 120 миллионов долларов.
Нурлан Каппаров

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