СМИ: Глава «Казатомпрома» Нурлан Каппаров скончался в Пекине

Фото с сайта kapital.kz Глава «Казатомпрома» Нурлан Каппаров скончался в Пекине от сердечного приступа за четыре дня до своего 45-летия, сообщил агентству «Новости-Казахстан» информированный источник. - Каппаров находился в Пекине в составе казахстанской делегации. Он скончался сегодня от сердечного приступа, - сообщил собеседник агентства. Официального комментария пока получить не удалось. Каппаров родился 30 марта 1970 года. Окончил Алматинский Технологический Институт, имеет степень магистра государственного управления. В разные года работал президентом корпорации «Акцепт», президентом ЗАО