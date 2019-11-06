Снизить ставки проезда по платным участкам дорог и отменить дифференцированный тариф предлагают депутаты

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС Премьер-министру Республики Казахстан Уважаемый Аскар Узакпаевич!Коммунисты ставят вопрос соблюдения прав и законных интересов водителей транспортных средств со стороны АО «Национальная Компания «QazAvtoJol». Компания занимается взиманием оплаты за проезд на участке автомагистрали Нур-Султан – Щучинск, в текущем году приступила к взиманию денежных средств за проезд по трем участкам автодорог: Нур-Султан-Темиртау, Алматы-Капшагай, Алматы-Хоргос, планируется ввести платные участки Щучинск-Кокшетау-Петропавловск. Как отмечают в Общественном Объединении «Общество Содействия Автомобилистам» ( ОО «ОСА»), с самого начала этой работы автомобилисты Казахстана с настороженностью и неодобрением приняли это нововведение, так как почувствовали себя обманутыми руководством центральных государственных органов Казахстана. Во время информационной кампании по расширению протяженности платных дорог, государственные органы привлекали автомобилистов сравнительно низкой стоимостью проезда, которая будет по карману каждому. Общественность приняла идею проезда по хорошей дороге и оплаты средств для ее содержания по ставке 1 тенге за 1 километр. Это широко освещалось в СМИ, но на сегодня идея не исполняется. Ставки платы до последнего момента держались в тайне, а когда были объявлены, то вызвали негативную реакцию у граждан. Основные претензии к нововведению выражаются в следующем. В первую очередь, это значительное необоснованное превышение обещанного тарифа для легкового автотранспорта. Во-вторых, возмущает неприемлемая модель оплаты, при которой за наличный расчет стоимость проезда в 2 раза дороже, чем с использованием электронных сервисов. Имеет место ущемление прав автомобилистов, которые не владеют электронными способами оплаты, не зарегистрированы в информационных сервисах, не имеют устойчивой связи интернет и т.д. Особо вызывает вопросы и непонимание - это чрезмерно высокая ставка для грузового автотранспорта. Усиливает недоверие граждан к национальной компании отсутствие прозрачности в ее деятельности в части получения и расходования денег исключительно, несовершенный процессинговый сервис по взиманию денег со счетов автомобилистов и череда коррупционных скандалов. Проведённый ОО «ОСА» предварительный расчет рентабельности показал, что полученная прибыль от управления платными участками за 7 месяцев т.г. в размере около 481 млн тенге вполне позволяет Компании снизить ставки для грузовых автомобилей и внедрению вышеуказанного тарифа для легкового автотранспорта. В случае равенства получаемых доходов с нормативными расходами на содержание платных участков дороги, Компания должна приостановить сбор средств за проезд по платным участкам дорог в текущем периоде и инициировать процедуру снижения в следующем периоде. Для этого необходимо внедрение инструментов прозрачности в сфере эксплуатации и управления платными дорогами Казахстана. В связи с изложенным фракция «Народные коммунисты» считает необходимым: 1. Внедрить технологии открытости и прозрачности в Компании, тарифообразовании. 2. С учетом отсутствия альтернативных дорог, снизить ставки проезда по платным участкам дорог, применив формулу 1 тенге – 1 километр для легкового транспорта. 3. Отменить дифференцированный тариф, когда внесение оплаты наличными в 2 раза превышает тариф по системе предоплаты. 4. Внести изменения в методику образования тарифов за проезд по платным участкам дороги с целью снижения ее размера для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 15 тонн. Фракция «Народные коммунисты» считает, что решение указанных проблем будет способствовать улучшению условий транзита грузов, поддержит туристическую отрасль, повысит доверие к деятельности компании АО «НК «QazAvtoJol» и государству в целом. КНПК Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Снизить ставки проезда по платным участкам дорог и отменить дифференцированный тариф предлагают депутаты
"Народные коммунисты" обратились к премьер-министру Казахстана с депутатским запросом. ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС Премьер-министру Республики Казахстан Уважаемый Аскар Узакпаевич! Коммунисты ставят вопрос соблюдения прав и законных интересов водителей транспортных средств со стороны АО «Национальная Компания «QazAvtoJol». Компания занимается взиманием оплаты за проезд на участке автомагистрали Нур-Султан – Щучинск, в текущем году приступила к взиманию денежных средств за проезд по трем участкам автодорог: Нур-Султан-Темиртау, Алматы-Капшагай, Алматы-Хоргос, планируется ввести платные участки Щучинск-К