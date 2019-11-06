Снизить ставки проезда по платным участкам дорог и отменить дифференцированный тариф предлагают депутаты

"Народные коммунисты" обратились к премьер-министру Казахстана с депутатским запросом. ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС Премьер-министру Республики Казахстан Уважаемый Аскар Узакпаевич! Коммунисты ставят вопрос соблюдения прав и законных интересов водителей транспортных средств со стороны АО «Национальная Компания «QazAvtoJol». Компания занимается взиманием оплаты за проезд на участке автомагистрали Нур-Султан – Щучинск, в текущем году приступила к взиманию денежных средств за проезд по трем участкам автодорог: Нур-Султан-Темиртау, Алматы-Капшагай, Алматы-Хоргос, планируется ввести платные участки Щучинск-К