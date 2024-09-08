Трагедия произошла 7 сентября на полигоне "Оймаша" во время сборов подразделений Регионального командования "Запад". Об этом сообщают cmn.kz и lada.kz. Около 17:10 часов дежурный по лагерю, гвардии лейтенант, произвел несанкционированный выстрел из пистолета ПМ 9 мм, попав в лицо солдату срочной службы гвардии рядовому Марату Ерболулы Баркулову.

Юношу с огнестрельным ранением был срочно доставлен в городскую больницу, однако по пути, около 17:40, скончался. По данным пресс-службы Актауского гарнизона, смерть наступила в результате нарушения правил обращения с оружием.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются, возбуждено уголовное дело. Командование и личный состав Сухопутных войск ВС РК выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.



