По данным РГП «Казгидромет», 16 сентября в Уральске осадков не ожидается. В дневное время температура воздуха составит +27 градусов, ночью похолодает до +15 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
- В Атырау синоптики прогнозируют ясный день без осадков. Днём будет +28 градуса, ночью +18 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
- В Актобе ожидается дождь и гроза. Днём +22 градусов. Ночью похолодает до +15 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актау — без осадков. Днём столбики термометра покажут +28 градусов, ночью опустятся до +20 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.