По данным РГП «Казгидромет», седьмого сентября в ЗКО ожидается облачная погода без осадков. Однако в области сохраняется высокая пожарная опасность.
- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +23..+25 градусов, ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Атырау синоптики прогнозируют ясный день без осадков. Днём будет +23..+25 градуса, ночью +10..+12 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
- В Актобе ожидается солнечная погода без осадков. Днём ожидается до +20..+22 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актау — малооблачно Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +14..+16 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.