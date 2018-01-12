Беркутчи - это человек, который занимается охотой с помощью охотничьих птиц, преимущественно беркутами.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Соревнования с охотничьими птицами беркутами пройдет в поселке Асан Зеленовского района. - Республиканские соревнования беркутчи в нашем регионе пройдут впервые. Планируется, что участие примут 15 команд со всех областей Казахстана. Каждая команда привезет своих ловчих птиц сами. В скором времени приедут организаторы из Астаны, мы покажем им место, и если оно подойдет, то беркутчи пройдет в поселке Асан, если же нет, то будем искать другое место, - объяснил директор спортшколы по национальным видам спорта Дастан МУРЗАГАЛИЕВ. Стоит отметить, что в 2017 году турнир по нетрадиционному национальному виду спорта проходил в Атырау. Тогда в соревнованиях участвовали 20 беркутов и 5 ястребов.