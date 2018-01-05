Женщина попала в ДТП на 28 недели беременности, однако ребенка спасти не удалось, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар АБДРАХМАНОВОЙ, сострояние пострадавшей девушки по прежнему остается тяжелым. - Сегодня ставится вопрос о переводе пациента из перинатального центра в Областную клиническую больницу, - пояснила Гульнар АБДРАХМАНОВА. Напомним, 2 января в 15.23 на 98 километре трассы Уральск-Атырау на территории Акжайыкского района произошло ДТП, в котором погибли 4 человека и пострадали еще трое. Среди помстрадавших была беременная женщина, которая потеряла ребенка.