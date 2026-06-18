Нариман Турегалиев поручил ускорить освещение городских улиц и завершить работы на одном из ключевых участков уже к следующему месяцу.

Глава региона Нариман Турегалиев ознакомился с ходом модернизации уличного освещения на улице Сырым Датова. Это один из важнейших проектов для безопасности горожан. На участке протяженностью более трех километров планируют установить 352 новые опоры, а также отремонтировать свыше 200 старых столбов. Все кабельные линии сейчас прокладывают под землей.

Рабочих рук на объекте хватает, однако подрядчик столкнулся с проблемой. Задержка возникла из-за демонтажа старых опор, на которые навешано множество сторонних проводов и линий связи. По словам дорожников, отключение и перенос этих коммуникаций отнимает много времени.

Нариман Турегалиев распорядился связаться с представителями компаний сотовой связи и дал им ровно два дня на решение вопроса.

- Если компании не уложатся в дедлайн, подрядчику поручено просто срезать эти сети, чтобы не тормозить проект. Все работы на улице Сырым Датова должны быть полностью завершены до конца следующего месяца, - сообщили в пресс-службе акимата ЗКО.

Параллельно в Уральске решают проблему с темнотой возле учебных заведений. В рамках проекта "Безопасный регион" специалисты провели мониторинг и выяснили, что в освещении нуждаются территории возле 16 городских школ. Чтобы закрыть этот вопрос, запланировали установку 380 светильников, 250 из которых уже смонтированы.