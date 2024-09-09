Бездомную собаку спасли в Уральске
Специалисты с помощью ножа аккуратно срезали и освободили четвероногого. При проведении работ животное не пострадало.
В телеграмм-канале министерства ЧС РК сообщается, что бездомный пес на одной из игровых площадок умудрился всем туловищем замотаться в сетке. Очевидцы обратились по номеру 112.
Специалисты с помощью ножа аккуратно срезали и освободили четвероногого. При проведении работ животное не пострадало.
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Жулдызхан Хасангалиева
editor