Специалисты с помощью ножа аккуратно срезали и освободили четвероногого. При проведении работ животное не пострадало.

В телеграмм-канале министерства ЧС РК сообщается, что бездомный пес на одной из игровых площадок умудрился всем туловищем замотаться в сетке. Очевидцы обратились по номеру 112.

Специалисты с помощью ножа аккуратно срезали и освободили четвероногого. При проведении работ животное не пострадало.