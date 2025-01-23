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Происшествия Социум

Спасатели Уральска реанимировали кошку после пожара

Сегодня, 23 января, в Уральске в пятиэтажном доме по улице Сыбага произошел пожар. Горели мебель и домашние вещи. Сотрудники ДЧС ЗКО по лестничному маршу спасли троих человек. двое из которых - дети. Эвакуировали 37 жителей многоэтажки.
Арайлым Усербаева
Спасатели Уральска реанимировали кошку после пожара

Сегодня, 23 января, в Уральске в пятиэтажном доме по улице Сыбага произошел пожар. Горели мебель и домашние вещи. Сотрудники ДЧС ЗКО по лестничному маршу спасли троих человек, двое из которых - дети. Эвакуировали 37 жителей многоэтажки. 

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние квартиры. Площадь составила 20 квадратных метров. Причину пожара устанавливают специалисты. 

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Во время пожара пожилая женщина получила отравление угарным газом. Её доставили в больницу. Отметим, что пожарным также удалось спасти кошку, которая надышалась угарным газом. Огнеборцы вытащили её из квартиры, сделали массаж сердца и надели на неё кислородную маску. Кошку удалось спасти. 

 

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