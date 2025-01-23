Спасатели Уральска реанимировали кошку после пожара

Сегодня, 23 января, в Уральске в пятиэтажном доме по улице Сыбага произошел пожар. Горели мебель и домашние вещи. Сотрудники ДЧС ЗКО по лестничному маршу спасли троих человек. двое из которых - дети. Эвакуировали 37 жителей многоэтажки.

Сегодня, 23 января, в Уральске в пятиэтажном доме по улице Сыбага произошел пожар. Горели мебель и домашние вещи. Сотрудники ДЧС ЗКО по лестничному маршу спасли троих человек, двое из которых - дети. Эвакуировали 37 жителей многоэтажки.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние квартиры. Площадь составила 20 квадратных метров. Причину пожара устанавливают специалисты.

Во время пожара пожилая женщина получила отравление угарным газом. Её доставили в больницу. Отметим, что пожарным также удалось спасти кошку, которая надышалась угарным газом. Огнеборцы вытащили её из квартиры, сделали массаж сердца и надели на неё кислородную маску. Кошку удалось спасти.