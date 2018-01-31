Спасенных из пожара детей в Уральске выписали из больницы

Об этом рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнар АБДРАХМАНОВА, сообщает корреспондент портала"Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По словам Гульнар АБДРАХМАНОВОЙ, дети 5 и 3 лет попали в больницу 17 января с диагнозом отравление угарным газом. - Спустя 5 дней они были выписаны из Областной детской многопрофильной больницы в удовлетворительном состоянии, - сообщила Гульнар АБДРАХМАНОВА. Напомним, пожар произошел по адресу Монкеулы, 81/1. Родители оставили детей дома без присмотра. После пожара они были доставлены в областную детскую многопрофильную больницу в реани