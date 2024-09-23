Спорт укрепляет здоровье ребенка и развивает физическую силу, игры вроде шахмат и тогызкумалака помогают развить логику и мышление.

Спорт укрепляет здоровье ребенка и развивает физическую силу, игры вроде шахмат и тогызкумалака помогают развить логику и мышление. Внешкольные занятия помогают социализироваться и дисциплинироваться. Каждый родитель думает о том, в какую секцию отдать ребенка учитывая его интересы и способности, с какого возраста начинать и сколько это стоит? Для удобства родителей записаться и выбрать секции можно через сайт damubala.kz.

Согласно информации с сайта baritegin.kz в городе много спортивных секций для детей от 7 до 17 лет.





В центре внешкольной подготовки действует 200 кружков и секций.

ЦВР находиться по адресу улица Х.Чурина, 121. Также у них есть шесть отделений в разных районах города. Телефон для связи 53-25-45.