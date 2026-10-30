Спящий долг: почему пылящаяся в кошельке кредитка может лишить вас ипотеки

Многие уверены: раз кредитная карта лежит дома без дела, а баланс равен нулю, бояться нечего. Однако финансовые эксперты Fingramota.kz предупреждают: даже неиспользованный кредитный лимит учитывается банками при оценке вашей долговой нагрузки. Из-за этого банк может отказать в крупном займе или ипотеке, даже если вы ни разу не брали с карты чужих денег.

Лимит - это не ваш кошелек

Главная ловушка кроется в путанице между доступными средствами и реальным долгом. Если банк одобрил вам 500 тысяч тенге, это лишь максимальная планка дозволенного кредитования, а не ваши личные сбережения. Задолженность возникает в ту секунду, когда вы расплачиваетесь за покупку или снимаете наличные за счет банка. Но помните: при расчете коэффициента долговой нагрузки (КДН) кредитные организации будут смотреть на весь объем доступного лимита целиком, что часто становится преградой для новых заявок.

Ловушки грейс-периода и переводов

Рекламные обещания вроде "до 50 дней без процентов" часто вводят в заблуждение. Льготный период работает строго по правилам банка, и малейшая ошибка в расчете даты погашения приведет к начислению вознаграждения.

Кроме того, условия для разных операций кардинально отличаются:

Безналичная покупка в магазине может идти с бонусами и грейс-периодом.

Снятие наличных в банкомате или денежный перевод часто сопровождаются комиссией и мгновенным включением процентов.

Как закрыть карту правильно

Просто разрезать пластик ножницами недостаточно - кредитная линия в банке продолжает действовать. Чтобы очистить свою кредитную историю перед важной покупкой, убедитесь в нулевом балансе, напишите заявление на закрытие счета и возьмите справку об отсутствии обязательств. Не забывайте, что каждый гражданин Казахстана имеет право раз в год бесплатно проверить свою кредитную историю через eGov или Первое кредитное бюро, чтобы вовремя заметить и закрыть ненужные хвосты.

