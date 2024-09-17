По данным ТОО «Батыс су арнасы», на водопроводе на пересечении улиц Жумабаева и Брусиловского произошла авария, а так же проводятся работы по замене задвижки D-200,150,100. По этой причине 17 сентября с 15.00 до 23.00 будет приостановлена подача холодной воды по следующим адресам: мкрн. «Арман», «Сарытау», «Медколледж», «Коктем», район поселка «Птицефабрика».

