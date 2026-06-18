Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан дистанционно скрепили подписями документ, который запускает процесс снятия многолетних санкций и восстановления Ирана.

Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение военных действий и разблокировку Ормузского пролива. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передаёт иранский телеканал Press TV.

Процедура соглашения прошла дистанционно в электронном режиме, что исключило необходимость проведения ранее запланированной официальной церемонии в Женеве. Документ подписан президентами США и Ирана Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом и уже вступил в силу. Американский лидер подтвердил факт подписания во Франции. По данным Axios, Трамп скрепил документ подписью во время ужина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита G7 в Эвиан-ле-Бене.

Согласно опубликованному тексту меморандума, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздерживаться от вмешательства во внутренние дела.

Основные условия соглашения:

Программа восстановления: США и их ближневосточные союзники подготовят план финансовой помощи для восстановления Ирана на сумму минимум 300 миллиардов долларов.

Снятие ограничений: Вашингтон обязуется отменить санкции против Тегерана в сроки, которые стороны утвердят в финальном договоре. США гарантируют Ирану возможность возобновить экспорт нефти.

Ядерный статус: Иран отказывается от производства и приобретения ядерного оружия. Вопрос распределения иранских ядерных материалов будет решён под контролем МАГАТЭ.

Судоходство: Тегеран обязуется не взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней.

Экономические ограничения будут полностью сняты, если по истечении 60-дневного переговорного периода стороны подпишут полноценное мирное соглашение.

При этом запланированная встреча представителей США и Ирана в Швейцарии не отменяется. Ожидается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф проведут встречу, на которой обсудят запуск переговоров по иранской ядерной программе.