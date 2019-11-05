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Происшествия Социум

Стала известна причина смерти гражданина Таджикистана на трассе во время метели в Актюбинской области

Свидетели рассказали, что мужчина упал, выйдя из автобуса, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, 5 ноября в 6.40 в салоне автобуса, следовавшего из России в Республику Таджикистан, обнаружили труп гражданина Республики Таджикистан 1956 года рождения. - Труп доставили в ЦРБ Хромтау для проведения экспертизы. Согласно вскрытию, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца. Следов насильственной смерти и обморожения эксперты не нашли, - рассказали в полиции. Напомним, 4 ноября из-за сильн
gorod
Стала известна причина смерти гражданина Таджикистана на трассе во время метели в Актюбинской области
Свидетели рассказали, что мужчина упал, выйдя из автобуса, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, 5 ноября в 6.40 в салоне автобуса, следовавшего из России в Республику Таджикистан, обнаружили труп гражданина Республики Таджикистан 1956 года рождения. - Труп доставили в ЦРБ Хромтау для проведения экспертизы. Согласно вскрытию, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца. Следов насильственной смерти и обморожения эксперты не нашли, - рассказали в полиции. Напомним, 4 ноября из-за сильнейшего бурана на трассе в Актюбинской области застряли автобус с пассажирами, 125 грузовых авто и около 70 легковушек. А утром 5 ноября в трассовый медико-спасательный пункт «Карабутак» сотрудниками ДПС было доставлено тело Баёнова Хучамурода, гражданина Республики Таджикистан. Он ехал в автобусе марки "Мерседес бенц". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ

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