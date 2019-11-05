Стала известна причина смерти гражданина Таджикистана на трассе во время метели в Актюбинской области

Свидетели рассказали, что мужчина упал, выйдя из автобуса, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, 5 ноября в 6.40 в салоне автобуса, следовавшего из России в Республику Таджикистан, обнаружили труп гражданина Республики Таджикистан 1956 года рождения. - Труп доставили в ЦРБ Хромтау для проведения экспертизы. Согласно вскрытию, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца. Следов насильственной смерти и обморожения эксперты не нашли, - рассказали в полиции. Напомним, 4 ноября из-за сильн