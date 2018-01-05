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акима Уральска Мурата МУКАЕВА и акимов сельских округов и поселков пройдут январе и феврале, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ" График отчетных встреч акима города Уральск Мурата МУКАЕВА и акимов сельских округов и поселков с населением представлен в таблице:В пресс-службе акимата города Уральск сообщили, что в связи отчетными встречами будут установлены ящики для сбора предложений, замечаний и откликов от населения.