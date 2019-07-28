Этот популярный фильм снял Станислав Говорухин. В основе сюжета реальные события, только мстил не ветеран, а молодой парень-афганец. Произошло это в самом начале 90-х. Дмитрий рос "правильным". Это время разгула уличных преступников. Однажды, защитил девушку Олю, и стали они встречаться. Но Дмитрия призвали в армию, попал в Афганистан. Туда и пришла страшная весть: над Олей надругались уличные бандиты - групповое насилие. Позор пережить не смогла, приняла снотворное, смертельную дозу. Солдат по возвращению стал мстить и натворил много дел: 2 убил и десятки искалечил. Как и в кино, один из заслуженно понесенных наказание, оказался сынком влиятельного милиционера-начальника. За самосуд дали 15 лет, вину свою он признал. Сейчас уже вышел. Кто-то говорит - в монастырь ушел, кто-то - живёт в глухой деревне.Нет…Ганнибал Лектор не реальный человек. А вот культовый маньяк Буффало Билл - действительно был, только образ этот собирательный, из историй известных серийных убийц (Теда Банди, Эда Гейна, Эдмунда Кемпера).И здесь Эд Гейн– стал прототипом персонажа Нормана Бейтса, который создал просто канонический образ. Он был основой половины фильмов о маньяках.Австралийский серийный убийца (12 доказанных дел) Джастин Бантинг – именно его деятельность легла в основу сюжета. Был главой преступной группы уничтожающих геев, наркоманов и просто тех, кто ему не нравился. Тела частично съедали, а остатки прятали в бочки (как в "Декстер"). Получил 11 пожизненных сроков.