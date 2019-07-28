Реалистичнее чем настоящее ничего не бывает. Вот некоторые фильмы снятые на основе того, что было на самом деле. "Ворошиловский стрелок" (1998) Этот популярный фильм снял Станислав Говорухин. В основе сюжета реальные события, только мстил не ветеран, а молодой парень-афганец. Произошло это в самом начале 90-х. Дмитрий рос "правильным". Это время разгула уличных преступников. Однажды, защитил девушку Олю, и стали они встречаться. Но Дмитрия призвали в армию, попал в Афганистан. Туда и пришла страшная весть: над Олей надругались уличные бандиты - групповое насилие. Позор пережить не смогла, приняла снотворное, смертельную дозу. Солдат по возвращению стал мстить и натворил много дел: 2 убил и десятки искалечил. Как и в кино, один из заслуженно понесенных наказание, оказался сынком влиятельного милиционера-начальника. За самосуд дали 15 лет, вину свою он признал. Сейчас уже вышел. Кто-то говорит - в монастырь ушел, кто-то - живёт в глухой деревне. "Молчание ягнят" (1991) Нет…Ганнибал Лектор не реальный человек. А вот культовый маньяк Буффало Билл - действительно был, только образ этот собирательный, из  историй известных серийных убийц (Теда Банди, Эда Гейна, Эдмунда Кемпера). "Психо" (1960) И здесь Эд Гейн– стал прототипом персонажа Нормана Бейтса, который создал просто канонический образ. Он был основой половины фильмов о маньяках. "Снежный город" (2011) Австралийский серийный убийца (12 доказанных дел) Джастин Бантинг – именно его деятельность легла в основу сюжета. Был главой преступной группы уничтожающих геев, наркоманов и просто тех, кто ему не нравился. Тела частично съедали, а остатки прятали в бочки (как в "Декстер"). Получил 11 пожизненных сроков.  