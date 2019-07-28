Рецепт ее очень прост — соблюдайте два правила: — кушаем арбуз — больше ничего не кушаем (в крайнем случае можете скушать подсушенный ржаной хлеб - немного) Ежедневно кушаем арбуз в соотношении 1 кг на 10 кг вашего веса. Это количество нужно поделить на 5 приемов пищи. Не забывайте, что это мочегонный продукт. На такой диете нельзя сидеть больше 5 дней. Вам Нельзя если: камни в почках, диабет, болезни поджелудочной.Резко прекращать диету нельзя, вес может быстро вернуться. Поэтому после нее еще 7-14 дней – питаемся так: Завтрак – каша на воде, немного творога, яйца, сыр. Обед — рыба, диетическое мясо с овощами. Ужин – арбуз в соотношении 1 кг на 30 кг вашего веса.