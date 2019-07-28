По словам мамы девочки Натальи Борониной, 27 июля Карина отправилась на прогулку в парк с лучшей подругой. - С тех пор никаких вестей от неё нет. Ушла вместе с подругой. Она, кстати, тоже пропала. В последний раз их видели недалеко от ТРЦ Алем Плаза. Они садились в автомашину "ВАЗ 2110" серого цвета с шашкой такси. После этого девочек никто не видел. Телефоны отключены, на связь не выходили. Сразу же написали заявление в полицию, - сообщила Наталья Боронина. Рост Карины около 160 сантиметров, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы русые мелированные. Была одета в зелёную футболку. Всех, кто владеет какой-либо информацией, родные просят сообщить по номеру 8 707 450 69 50.