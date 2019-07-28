Как рассказала директор ТОО, изготавливающего балмуздак из козьего молока Тамила Розметова, цех по выпуску мороженого производит преимущественно пломбир жирностью 12 %. Пока оно доступно в крупных торговых центрах. Ранее, когда Атырау еще назывался Гурьев, мороженое уже производил местный молкомбинат. Оно было в бумажных стаканчиках, из коровьего молока. С развалом СССР местное население до сего дня лакомилось актюбинским, уральским и российским мороженым. По данным независимого исследования рынка мороженого, проведенного в 20 крупных городах страны, 67 процентов казахстанцев любят ice cream, из них большая половина предпочитают именно пломбир.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.