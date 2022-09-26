По предварительным данным, погибли девять человек. Стрельба произошла в школе Ижевска, есть погибшие Фото: СК РФ Стрельба произошла в школе №88 в российском городе Ижевск. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в Telegram сообщил, что неизвестный человек проник в школу и убил охранника.
- Есть жертвы и раненные среди детей. По моей информации, сам (стрелок - прим автора) застрелился, – сказал Александр Бречалов.
Позже информацию подтвердили в МВД по Удмуртии - полицейские обнаружили тело стрелка, он покончил с собой. В Следственном комитете РФ сообщили, что по предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек. Среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних. Есть и раненые. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего) и 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.