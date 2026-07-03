Двое полицейских погибли в аварии в ЗКО

Стражи порядка погибли во время несения службы.

Двое сотрудников отдела полиции Таскалинского района погибли в результате дорожно-транспортного происшествия во время несения службы. Погибли майор полиции Абзал Умбеткалиев и старший сержант полиции Нургали Адиетов.

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов выразил соболезнования семьям погибших сотрудников полиции.

- Выражаю соболезнования родным и близким сотрудников отдела полиции Таскалинского района департамента полиции Западно-Казахстанской области майора полиции Абзала Умбеткалиева и старшего сержанта полиции Нургали Адиетова, погибших при исполнении служебных обязанностей, - написал он на своей странице в Instagram.

В департаменте полиции ЗКО трагедию пока не прокомментировали.