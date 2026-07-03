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Происшествия

Двое полицейских погибли в аварии в ЗКО

Стражи порядка погибли во время несения службы.
Кристина Кобина
Двое полицейских погибли в аварии в ЗКО
Фото с Instagram-страницы министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова

Двое сотрудников отдела полиции Таскалинского района погибли в результате дорожно-транспортного происшествия во время несения службы. Погибли майор полиции Абзал Умбеткалиев и старший сержант полиции Нургали Адиетов.

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов выразил соболезнования семьям погибших сотрудников полиции.

- Выражаю соболезнования родным и близким сотрудников отдела полиции Таскалинского района департамента полиции Западно-Казахстанской области майора полиции Абзала Умбеткалиева и старшего сержанта полиции Нургали Адиетова, погибших при исполнении служебных обязанностей, - написал он на своей странице в Instagram.

В департаменте полиции ЗКО трагедию пока не прокомментировали.

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