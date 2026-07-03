В ЗКО построят семь новых мусорных полигонов, включая Уральск и Аксай

Глава ЗКО Нариман Турегалиев принял участие в заседании совета по переходу к "зеленой экономике" под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова. В ходе онлайн-встречи обсудили вопросы управления отходами, реализацию концепции "Таза Қазақстан" и повышение энергоэффективности в промышленности.

На сегодняшний день в регионе насчитывается 147 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Однако ситуация с их состоянием остается критической: всего 27 из них соответствуют действующим санитарным и экологическим требованиям.

Чтобы исправить положение, в план развития региона на 2026-2030 годы включили строительство семь новых современных полигонов. Сейчас чиновники уже разрабатывают проектную документацию для возведения новых объектов в Уральске и Аксае.

В области функционируют два мусоросортировочных комплекса и три предприятия, занимающихся переработкой отходов. Кроме того, чтобы наладить сбор пластика на местах, для восьми районных центров ЗКО закупили специальные прессовочные установки.

Это уже приносит свои плоды. По итогам 2025 года в регионе собрали 132 тысячи тонн твердых бытовых отходов. Из этого объема 36,7 тысячи тонн (или 27,8%) удалось отсортировать и отправить на вторичную переработку.

По итогам совещания Нариман Турегалиев поручил руководителям управлений и акимам районов оперативно развивать инфраструктуру по управлению отходами, не затягивать сроки проектирования и строительства новых полигонов, а также системно продолжать экологические работы в рамках программы "Таза Қазақстан".

Напомним, городской полигон в Зачаганске эксплуатируется с 1975 года и давно исчерпал свой ресурс - там накоплено около 2 миллионов кубометров отходов. Ранее власти заявляли о планах построить новый технологичный полигон за 8 млрд тенге и выделить еще 12 млрд на рекультивацию старой свалки. Однако пока проект находится на бумаге, жители вынуждены дышать токсичным дымом.