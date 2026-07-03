Названы самые криминальные регионы Казахстана: на каком месте ЗКО?

Хотя общее количество правонарушений падает, удельный вес наиболее тяжких составов в структуре преступности растет.

Уровень преступности в Казахстане продолжает снижаться. По данным аналитиков Finprom, за первое полугодие 2026 года в стране зарегистрировали 57 тысяч уголовных правонарушений, что на 11,7% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Число преступлений сокращается, однако темпы этого снижения различаются в зависимости от степени общественной опасности деяний. Хотя общее количество правонарушений падает, удельный вес наиболее тяжких составов в структуре преступности растет.

Сегодня на тяжкие преступления приходится почти треть всех зарегистрированных случаев (31,5%), тогда как годом ранее показатель составлял 29,9%. Аналогичная тенденция наблюдается в категории особо тяжких преступлений: их доля в криминальной сводке увеличилась с 1% до 1,1%.

Отмечается, что уровень тяжкой преступности в крупнейших мегаполисах заметно выше средних республиканских значений. Так, если в среднем по стране этот показатель составляет 87,3 случая на 100 тысяч человек, то в Алматы зафиксировано 150 случаев, а в Астане - 133,2 случая на 100 тысяч человек.

Западные области Казахстана демонстрируют неоднородные показатели нагрузки на правоохранительную систему (указан общий уровень преступности на 100 тыс. человек):