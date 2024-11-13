Студента с наркотиками задержали в Уральске

При личном досмотре у задержанного было обнаружено и изъято 25 zip-пакетов, содержащих кристаллическое вещество серого цвета со специфическим запахом. В отношении молодого человека начато досудебное расследование.

С начала 2024 года ДП ЗКО задержала 25 человек, занимавшихся распространением наркотиков, среди них шесть подростков, сообщает Polisia.kz. В числе задержанных оказался студент первого курса колледжа в Уральске.

— При личном досмотре у задержанного было обнаружено и изъято 25 zip-пакетов, содержащих кристаллическое вещество серого цвета со специфическим запахом. В отношении молодого человека начато досудебное расследование, — сообщили в ведомстве.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, а также возможные каналы поставки наркотиков.

— Мы призываем всех задуматься о последствиях своих действий. В погоне за лёгким заработком можно разрушить свою жизнь. Мы продолжаем работу по предотвращению таких преступлений и привлечению виновных к ответственности, — подчеркнули в полиции.





