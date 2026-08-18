Ждать ли отмены СОР и СОЧ в старших классах: ответ Минпросвещения

В начальной школе полностью отказываются от итоговых контрольных за четверть (СОЧ). Вместо них останется текущая и промежуточная оценка.

На брифинге в кабмине первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова прокомментировала будущие изменения в системе школьного оценивания. Журналисты поинтересовались, почему СОР и СОЧ отменяют только в 2-4 классах и планирует ли ведомство снизить нагрузку на учеников 5-11 классов.

Прямого ответа о возможном сокращении проверочных работ для старшеклассников представитель министерства не дала, сместив фокус на реформу начальной школы.

Что изменится в начальных классах

В начальном звене полностью отказываются от итоговых контрольных за четверть (СОЧ). Вместо них останется текущая и промежуточная оценка.

- Критериальное оценивание не отменяется - мы в данный момент только меняем подход критериального оценивания. Если ранее в начальном звене после каждого раздела сдавали СОР и в конце четверти сдавали еще СОЧ, то сейчас работы за четверть дети сдавать не будут. То есть формативное оценивание остается - от 1 до 10 баллов. Единственное, здесь будет промежуточное оценивание после каждого раздела. В сумме итоги формативного оценивания плюс итоги промежуточного оценивания будут итогом четверти. То есть мы нагрузку снижаем, - сказала она.

По ее словам, основной акцент при такой системе сделают на письменные работы.

Что ждет учеников старших классов

Хотя сама система СОР и СОЧ для средних и старших классов пока сохраняется в полном объеме, изменения затронут список оцениваемых дисциплин.

Вводящиеся предметы - "Основы Конституции", "Закон и Порядок" и "Основы безопасности" - войдут в вариативный компонент программы. Это означает, что привычные оценки по ним ставить не будут.

Наопмним, в конце мая этого года министр просвещения Жулдыз Сулейменова заявила, что в казахстанских школах могут поэтапно отказаться от СОР и СОЧ.