Суть дела заключается в реконструкции многоквартирного жилого дома с надстройкой дополнительного этажа.

Как сообщили в суде ЗКО, суть дела заключается в реконструкции многоквартирного жилого дома с надстройкой дополнительного этажа. Хотя для этих работ у застройщика не было необходимой проектно-сметной документации и разрешений.

Так, управление ГАСК провело внеплановую проверку и выявило, что строительные работы по адресу: улица Сарайшык, 4, велись с нарушением законодательства.

В частности, ИП «И» начал надстройку седьмого этажа, не имея на это утверждённой документации и положительного заключения экспертизы проектов. За такие действия грозят серьёзные штрафные санкции и приостановка работ.

– Представитель ИП в судебном заседании подтвердил, что необходимых документов действительно нет. Однако он заверил суд, что в настоящее время ведётся работа по устранению нарушений, — сообщили в областном суде.

Таким образом суд оштрафовал ИП «И» на 300 МРП или 1,1 миллиона тенге. Кроме этого постановлением суда строительные работы приостановили.

Решение суда вступило в законную силу.