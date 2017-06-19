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Социум

Тарихи ескерткіштердің электронды картасы жасалады 

Қала әкімдігінде Елбасы мақаласынан туындайтын міндеттерді іске асыру жолдары талқыланды. Нақты бағыттар айқындалды. Жиынға құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен қатар, ғалымдар мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері қатысып, өз ойларын ортаға салды. Сөзден іске. «Мақаладағы міндеттер бойынша нақты шараларды айқындап, іске асыру жолдарын белгілеу керек» деді шаһар басшысы. Ең алдымен, құнды құжатта қамтылған мақсаттарды түсінідіру үшін үгіт-насихат жұмысы қолға алынады. Бұл үшін арнайы медиа жоспар жасақталмақ. «Туған жер» жобасын жүзеге асыру бойынша көлемді жұмыстар жүреді. Ғылыми зерттеулер ұйымд
Marat
Тарихи ескерткіштердің электронды картасы жасалады 
Қала әкімдігінде Елбасы мақаласынан туындайтын міндеттерді іске асыру жолдары талқыланды. Нақты бағыттар айқындалды. Жиынға құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен қатар, ғалымдар мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері қатысып, өз ойларын ортаға салды.
istoricheskie-zdanii-2
istoricheskie-zdanii-2
Сөзден іске. «Мақаладағы міндеттер бойынша нақты шараларды айқындап, іске асыру жолдарын белгілеу керек» деді шаһар басшысы. Ең алдымен, құнды құжатта қамтылған мақсаттарды түсінідіру үшін үгіт-насихат жұмысы қолға алынады. Бұл үшін арнайы медиа жоспар жасақталмақ. «Туған жер» жобасын жүзеге асыру бойынша көлемді жұмыстар жүреді. Ғылыми зерттеулер ұйымдастырылып, ғылыми-тәжірибелік конференциялар өткізіледі. Бұл іске үкіметтік емес ұйымдар мен жастар өкілдерін кеңінен тарту көзделген. - Қала әкімінің интернет ресурсында «Туған жер» бағдарламасына арналған арнайы парақша ашып, оны туған қаламызға, туған өлкеге арналған тиісті материалдармен толықтырып және жаңартылуын қамтамасыз етуін ұйымдастыру көзделуде. Және де Орал қаласында орналасқан мәдени-тарихи ескерткіштердің электронды картасын жасақтау мүмкіндігі қарастырылуда, - дейді Орал қалалық ішкі саясат бөлімінің басшысы Нұрлыбек ДАУЫМОВ. Жиынға қатысқан ғалымдар да өз ойларын ортаға салды. «Әріптің көптігі – әліпбидің нашарлығы» дейді ғалым Мұрат Сабыр. Өйткені әріп азайған сайын жазу мен сөйлеудің арасы жақындай түседі. Сондықтан латын әліппесіне ауысу артық әріптерден арылтады. Маңызды жобаны жүзеге асыруда қазақ қоғамы, зиялы қауым біртұтастық танытуы тиіс. - Әр ұлттың өзінің дыбыстау жүйесі бар. Яғни біздің ұлттық акцентіміз жоқ. Мәскеудің ортасындағы грузин, армян орысша сөйлеп тұрған кезде, оның қандай ұлт екенін білесің. Себебі оның өзінің ұлттық алфавиті бар. Міне, біз Тәуелсіз Қазақстан жағдайында осы ұлттық алфавитті жасау мәселесіне келіп отырмыз. Латын жазуы тек қана әліпбиді ауыстыру емес, бұл реформа жасау. Яғни реформаға не керек? Ол дыбыс, әріп, сосын емле-ереже. Міне, осы үш мәселені біз жөндеуіміз керек, - дейді филология ғылымдарының докторы Мұрат САБЫР Рухани кемелдену - тілімізді мықтап меңгеру, әдебиетіміз, мәдениетіміз, тарихымызды тереңнен тану. Рухани діңгексіз, кез келген жаңғыру құр жаңғырыққа айналады. Сондықтан мақаладығы міндеттерді жауапкершілікпен қабылдап, іске асыру маңызды. - Қазақ әдебиеті дұрыс оқытылса, бізде ертедегі қыз бен жігіттің айтысы бар, суырып салмалық, кез келген адам шешен болды, ол тектен-тек емес. Тіл мәдениеті, дәстүр, туған жер, Отан, идеология – бәрі бір-бірімен байланысып жатыр. Елбасының осы «Рухани жаңғыру» мақаласын ел арасында өте жақсы етіп түсіндіруіміз керек, ең басты мәселе оыснда жатыр, - деп қорытты сөзін Орал қаласының әкімі Нариман ТӨРЕҒАЛИЕВ. Жиында Елбасы мақаласынан туындайтын міндеттерді іске асырудың негізгі бағыттары айқындалып, іске асыру жолдары нақтыланды. Арман КУРМАНАЛИЕВ

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