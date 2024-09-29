Глава «Интернет Ассоциации Казахстана» Шавкат Сабиров на своей странице в Facebook опубликовал результаты мониторинга онлайн-медиа и социальных сетей, основанных на показателях сервиса mediametrics.kz.

– Каждые 5 секунд мы получаем данные с более чем 1500 онлайн медиа. Мы провели анализ информационного поля Казахстана по теме референдума о строительстве АЭС, – отмечается в публикации.

В частности, Шавкатом Сабировым представлены данные недельного мониторинга за период с 16 по 22 сентября. Ключевые слова поиска для анализа были выбраны: «АЭС», «энергодефицит», «атомная электростанция», «ядерная энергия», «мирный атом», «атомный реактор», «референдум», «село Улкен» и др.

В результате сервисом зафиксированы более 3 тысячи публикаций в онлайн-СМИ, из которых около 80% - нейтральные, 18% - положительные и остальные (2%) - отрицательные.

В социальных сетях, как отмечает автор, показатели значительно выше: более 80 тысяч упоминаний, из которых большинство нейтрального характера (82%), 16% - положительные и 2% - отрицательные.

Также в публикации отмечены основные темы обсуждения в онлайн-медиа:

проблема дефицита электроэнергии;

надежность и безопасность эксплуатации АЭС;

удовлетворение энергетических потребностей страны (в средней и долгосрочной перспективе);

влияние на развитие экономики, науки и улучшение качества жизни граждан;

рост энергетического потенциала страны для экономического роста;

образование и создание новой отрасли «атомной энергетики»;

развитие ядерной медицины.

В выводах к исследованию автором отмечается активность в медиа-поле экспертов, общественников, депутатов и отдельных известных лиц, широкое освещение деятельности Республиканского Штаба в поддержку строительства и доминирующее положение темы АЭС (более 30% упоминаний в онлайн-медиа) в информационном поле (другие темы: армейская реформа, перестановки в силовых ведомствах, проблемы отдельных банков, суицид и т.д.).