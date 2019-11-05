Тенге укрепится - экономисты

Эксперты прогнозирует укрепление тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным экспертов, нацвалюта на прошлой неделе демонстрировала постепенное ослабление при низкой активности игроков рынка. Так, если в понедельник курс доллара на KASE составлял 387,9 тенге за доллар, то к пятнице он вырос до показателя в 389,54 тенге за доллар (+0,4 процента). При этом среднедневные объемы торгов составили всего 96,1 миллиона долларов в сравнении со среднесуточным показателем с начала года в 117,1. "Очевидно, что участники рынка