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Экономика

Тенге укрепится - экономисты

Эксперты прогнозирует укрепление тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным экспертов, нацвалюта на прошлой неделе демонстрировала постепенное ослабление при низкой активности игроков рынка. Так, если в понедельник курс доллара на KASE составлял 387,9 тенге за доллар, то к пятнице он вырос до показателя в 389,54 тенге за доллар (+0,4 процента). При этом среднедневные объемы торгов составили всего 96,1 миллиона долларов в сравнении со среднесуточным показателем с начала года в 117,1. "Очевидно, что участники рынка
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Тенге укрепится - экономисты
Эксперты прогнозирует укрепление тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана.
Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным экспертов, нацвалюта на прошлой неделе демонстрировала постепенное ослабление при низкой активности игроков рынка. Так, если в понедельник курс доллара на KASE составлял 387,9 тенге за доллар, то к пятнице он вырос до показателя в 389,54 тенге за доллар (+0,4 процента). При этом среднедневные объемы торгов составили всего 96,1 миллиона долларов в сравнении со среднесуточным показателем с начала года в 117,1. "Очевидно, что участники рынка компенсировали последние негативные изменения на мировых рынках, включая продолжающееся снижение цен на нефть. В то же время российский рубль игнорировал падение нефти большую часть прошедшей недели и, соответственно, дорожал по отношению к тенге. Из опубликованной внутренней статистики отметим, что годовая инфляция в стране выросла в октябре до 5,5 процента в сравнении с показателем в 5,3 процента в сентябре. Основное негативное влияние на общий уровень инфляции в годовом выражении оказывает динамика продовольственных товаров (+9,7 процента). В частности, больше всего подорожали лук (+23 процента), капуста (29 процентов), бананы (+19 процентов), говядина (+17 процентов), баранина (+18 процентов), мясо курицы (+17 процентов) и свинина (+12 процентов). При этом возможный дальнейший рост общего уровня цен может оказать негативное влияние на настроения на валютном рынке страны. Между тем следует отметить и действия НБРК по выпуску краткосрочных обязательств. Так, на прошлой неделе объемы изъятия свободной ликвидности выросли с 3,4 триллиона тенге до 3,8 триллиона тенге, что является максимальным значением за последние три месяца. Как мы отмечали ранее, снижение количества тенге в обращении поддерживает позиции нацвалюты, снижая возможности для спекуляций", - говорится в сообщении ассоциации. Вместе с тем, как отмечают эксперты, помимо мер Нацбанка, у нацвалюты останется ряд позитивных факторов для укрепления в ближайшее время. В первую очередь - улучшение перспектив рынка нефти, сформировавшееся благодаря позитивным торговым переговорам между США и КНР, ослаблением денежно-кредитных условий ключевыми центробанками, ожиданием дальнейшего сокращения добычи в рамках ОПЕК+. Немаловажное значение имеет и дальнейший приток капитала на российские фондовый и долговой рынки, что поддерживает позиции рубля. "Вдобавок ко всему в середине текущего месяца стартует квартальный фискальный период, когда крупные экспортеры нефти будут конвертировать валютную выручку для выплат налогов. Соответственно, может возрасти предложение иностранной валюты на рынке, что при стабильном внешнем фоне будет оказывать значимую поддержку тенге", - подытожили эксперты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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