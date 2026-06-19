Работы ведутся в рамках Национального проекта РК "Модернизация энергетического и коммунального секторов" на 2025-2029 годы.

Заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев проинспектировал ход реализации важных инфраструктурных проектов города. В ходе выезда он встретился с подрядчиками, обсудив качество и строгое соблюдение сроков выполняемых работ.

Первым объектом посещения стала канализационная насосная станция (КНС) №1. Этот проект критически важен для обеспечения бесперебойного водоотведения и повышения надежности инженерных сетей города.

Демонтаж старого здания полностью завершен. На данный момент ведутся работы по армированию, установке опалубки и заливке фундамента нового здания КНС. В рамках проекта станцию оборудуют современными насосами, канализационными дробилками, а также установят резервную дизельную электростанцию и трансформаторную подстанцию.

Также замакима ознакомился с ходом реконструкции тепломагистрали №7. Работы ведутся в рамках Национального проекта РК "Модернизация энергетического и коммунального секторов" на 2025-2029 годы.

Тепломагистраль №7 - одна из главных артерий города, снабжающая теплом и горячей водой жилые дома и соцобъекты. Данный участок был введен в эксплуатацию еще в 70-80-х годах прошлого века, и уровень его износа достиг 65%.

Планируется полностью обновить и перестроить по современным технологиям 1,8 км теплосетей. Сейчас строительно-монтажные работы идут строго по графику.

После завершения проекта качественным теплом и горячей водой будут обеспечены более 10 тысяч жителей. Стабильные коммунальные услуги получат 130 многоэтажных жилых домов и 23 бюджетных учреждения, подключенных к этой магистрали.

По итогам обхода Жандос Дуйсенгалиев еще раз напомнил подрядчикам о жестком контроле за качеством и подчеркнул, что все работы должны быть завершены в установленные сроки.