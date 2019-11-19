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Бизнес-новости

Теплый дом и всё, что в нем

С наступлением осенне-зимних холодов начинаешь думать об утеплении. В Атырау один из надежных способов утепления вашего жилья - теплофасад из полистиролбетона. Любой дом или объект, декорированный и утепленный теплофасадом из полистиролбетона, всегда отличается энергосберегающим эффектом, ведь теплофасад теплее и прочнее любого другого имеющегося аналога в несколько раз. Теплофасад толщиной 5 см равен по теплопроводимости одному газоблоку толщиной 30 см. Теплофасад из полистиролбетона несет в себе решение сразу многих вопросов: шумоизоляция, теплоизоляция, влагоизоляция, декорация под натураль
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Теплый дом и всё, что в нем
С наступлением осенне-зимних холодов начинаешь думать об утеплении. В Атырау один из надежных способов утепления вашего жилья - теплофасад из полистиролбетона. Любой дом или объект, декорированный и утепленный теплофасадом из полистиролбетона, всегда отличается энергосберегающим эффектом, ведь теплофасад теплее и прочнее любого другого имеющегося аналога в несколько раз.
Теплофасад толщиной 5 см равен по теплопроводимости одному газоблоку толщиной 30 см. Теплофасад из полистиролбетона несет в себе решение сразу многих вопросов: шумоизоляция, теплоизоляция, влагоизоляция, декорация под натуральный камень с многообразием цветовых решений.
Теплофасад из полистиролбетона является антивандальным и ударопрочным материалом. Он не подвержен влиянию ультрафиолетовых лучей; долговечен (при правильном монтаже имеет срок "жизни" не менее 50 лет); не привлекает насекомых и грызунов; 100% пожаробезопасен.
Теплофасад не содержит вредных для здоровья людей компонентов, имеет точную геометрию; за счет естественной бугристой шероховатости тыльной стороны все плиты теплофасада из полистиролбетона имеют высокую степень адгезии клеевого состава с плитой, что позволяет прочно без применения дюбель-гвоздей крепиться к несущей фасадной стене. В новой версии теплофасад из полистиролбетона не имеет технологических углублений предназначенных для крепления дюбель-гвоздями, что позволяет в значительной степени экономить на дюбель-гвоздях, на специальной заполняющей замазке и на самом времени монтажа минимум в два раза. Теплофасад из полистиролбетона на специализированном клею выдерживает эксплуатационную нагрузку до 300 кг.
Теплофасад является ремонтопригодным. В сравнении с декоративными кирпичами дешевле минимум в 3-4 раза. Для сравнения: 1 кв. м теплофасада весит 25-28 кг против 176 кг кирпичной кладки (один кв. м теплофасада из полистиролбетона легче в 7 раз по сравнению с кирпичной кладкой). Также экономия по времени монтажа в сравнении с кирпичной кладкой. Так, теплофасад укладывается минимум в 6 раз быстрее.
Качество наших теплофасадных плит из полистиролбетона подтверждается Сертификатом Качества №KZ.1510580.05.01.27299 от 16 февраля 2018 года, а также Сертификатом Качества на самый негорючий пенополистирол пищевого стандарта; входит в реестр одобренных в Республике Казахстан строительных материалов с подтвержденным ГОСТом 33929-2016; соответствует (Техническим Условиям РК) ТУ 91.100.30 (Бетон и изделия из бетона).
Производство архитектурного фасадного декора из армированного пенопласта – одно из основных направлений компании «Тёплый Дом Атырау», который по своим характеристикам обладает рядом преимуществ по сравнению с аналогичным декором из гипса, бетона и полиуретана.
С нашим теплофасадом теплее и уютнее! Наш адрес: г. Атырау, Промзона Ширина, строение 45. Тел.: +7 702 315 15 85, +7 705 700 90 91, +7 775 990 90 09 WEB: www.teplydomwest.kz e-mail: dom@teply-dom.kz Instagram: @teplydmwest.kz Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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