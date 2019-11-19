Теплый дом и всё, что в нем

С наступлением осенне-зимних холодов начинаешь думать об утеплении. В Атырау один из надежных способов утепления вашего жилья - теплофасад из полистиролбетона. Любой дом или объект, декорированный и утепленный теплофасадом из полистиролбетона, всегда отличается энергосберегающим эффектом, ведь теплофасад теплее и прочнее любого другого имеющегося аналога в несколько раз. Теплофасад толщиной 5 см равен по теплопроводимости одному газоблоку толщиной 30 см. Теплофасад из полистиролбетона несет в себе решение сразу многих вопросов: шумоизоляция, теплоизоляция, влагоизоляция, декорация под натураль