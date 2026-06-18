Выступая в Акорде, Глава государства поручил Правительству масштабно обновить инфраструктуру здравоохранения и материально-техническую базу медицинских учреждений.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству провести масштабную реновацию всей инфраструктуры отечественного здравоохранения и обновить её материально-техническую базу. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил положительные результаты начального этапа модернизации медицинских объектов в регионах, подчеркнув важность доступности первичной помощи.

- Успешно реализован первый этап национального проекта по модернизации сельского здравоохранения. Начиная с 2023 года построено 655 новых объектов первичной медико-санитарной помощи. В текущем году будет завершена модернизация 32 районных больниц, что обеспечит граждан качественной медицинской помощью в шаговой доступности, - рассказал Токаев.

По словам Президента, в столице и регионах страны продолжается ввод в эксплуатацию новых специализированных научных институтов, многопрофильных больниц, поликлиник и перинатальных центров. Тем не менее перед исполнительной властью всё ещё стоит серьёзный вызов, связанный с высоким износом существующих зданий.