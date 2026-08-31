Токаев принял Олжаса Бектенова и поставил задачи перед правительством

Президент Токаев принял вновь назначенного премьер-министра Олжаса Бектенова и поставил задачи перед правительством, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые задачи Правительства на предстоящий период и дал конкретные поручения по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.
Глава государства акцентировал внимание на необходимости обеспечения устойчивых темпов экономического роста, повышения эффективности государственного управления и последовательного улучшения благосостояния граждан.
Президент поручил обеспечить слаженную работу всех государственных органов, усилить исполнительскую дисциплину и сосредоточить деятельность Правительства на достижении конкретных результатов.