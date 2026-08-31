Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Токаев принял Олжаса Бектенова и поставил задачи перед правительством

Варвара Тыщенко
Токаев принял Олжаса Бектенова и поставил задачи перед правительством
Фото пресс-службы Акорды

Президент Токаев принял вновь назначенного премьер-министра Олжаса Бектенова и поставил задачи перед правительством, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые задачи Правительства на предстоящий период и дал конкретные поручения по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.

Главный баннер

Глава государства акцентировал внимание на необходимости обеспечения устойчивых темпов экономического роста, повышения эффективности государственного управления и последовательного улучшения благосостояния граждан.

Президент поручил обеспечить слаженную работу всех государственных органов, усилить исполнительскую дисциплину и сосредоточить деятельность Правительства на достижении конкретных результатов.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article