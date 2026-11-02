Токаев проехался на трамвае в Темиртау: в городе восстановили 30 км путей

Трамвайную систему города полностью восстановила компания Qarmet. С момента перезапуска вагоны уже перевезли более одного миллиона пассажиров.

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с результатами восстановления трамвайного движения в Темиртау. Глава государства проехался на новом трамвае по проспекту Республики до остановки "Инженерная", чтобы лично проверить качество работ и готовность маршрута, сообщает пресс-служба Акорды.

Фото: akorda.kz

В ходе поездки Президент обсудил возобновление маршрутов с руководством АО Qarmet и подчеркнул, что этот транспорт имеет особую важность для города металлургов.

- Действительно, трамвай для Темиртау - это же связь времен. Правильно, что и жители требовали восстановления трамвайного сообщения, и вы пошли навстречу. Когда вы пришли на комбинат, я говорил о том, что нужно обязательно заняться благоустройством Темиртау. Город был запущен. Хотя работы еще много здесь, но начало положено. Газом обеспечены жители Темиртау. Настроение, насколько мне известно, хорошее, поскольку люди замечают позитивные изменения и отвечают благодарностью. Как я понимаю, настроение трудового коллектива значительно улучшилось. Главное - это наличие положительных тенденций. Мы обязательно сделаем комбинат символом прогресса, успеха и даже, я вам могу сказать, процветания, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

Трамвайную систему города полностью восстановила компания Qarmet. С момента перезапуска вагоны уже перевезли более одного миллиона пассажиров.

Специалисты обновили и заменили 30 километров путей, а на линию выпустили 8 современных вагонов. В транспорте запустили электронную систему оплаты, а для сотрудников и ветеранов Qarmet проезд сделали бесплатным.