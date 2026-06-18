Выступая в Акорде, Президент Казахстана напомнил, что светский статус государства не отменяет национальных ценностей, а дисциплина граждан не должна противоречить закону.

Граждане прогрессивных государств обязаны демонстрировать высокий уровень этики как в повседневной жизни, так и на рабочем месте. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев во время торжественного мероприятия в честь Дня медицинского работника, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства напомнил, что базовые правовые нормы должны укореняться в повседневных привычках казахстанцев. По его словам, личная дисциплина, этика и поведение каждого человека не могут идти вразрез с действующим законодательством страны.

- Согласно Основному закону Казахстан является светским государством. Однако светскость не означает отказ от национальной идентичности или предание забвению ценностей, присущих нашему народу. Граждане развитых стран должны, прежде всего, обладать высокой культурой поведения в обществе и на рабочем месте. Например, в последнее время мы все видим, как зачастую обычное приветствие превращается в неуместную демонстрацию грубости и бескультурья, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил профильным ведомствам активизировать работу по продвижению этических стандартов. Он подчеркнул, что именно по бытовым привычкам, взаимному уважению и манере общения иностранных гостей складывается общее впечатление об уровне развития и внутренней культуре всего государства. По мнению Главы государства, формирование новых поведенческих ориентиров должно стать масштабным общенациональным трендом.