Топ-3 интересных факта о родном Уральске

Дату основания Уральска до сих пор обсуждают. Одни считают, что городу более 700 лет, другие уверены, что его история насчитывает около 400 лет. Кроме того, не утихают споры о том, кто основал Яицкий городок. Согласно Википедии, город был основан в 1613 году, а его нынешнее название появилось благодаря Екатерине II. Однако большинство учёных склоняются к тому, что возраст Уральска значительно больше. Это подтверждают раскопки в городище Жайык, находящемся в 12 километрах от города. Согласно этим данным, Уральску как минимум 700 лет.

Дату основания Уральска до сих пор обсуждают. Одни считают, что городу более 700 лет, другие уверены, что его история насчитывает около 400 лет. Кроме того, не утихают споры о том, кто основал Яицкий городок. Согласно Википедии, город был основан в 1613 году, а его нынешнее название появилось благодаря Екатерине II. Однако большинство учёных склоняются к тому, что возраст Уральска значительно больше. Это подтверждают раскопки в городище Жайык, находящемся в 12 километрах от города. Согласно этим данным, Уральску как минимум 700 лет.

Уникальное расположение: между Европой и Азией

Фото из открытых источников

Уральск расположен на реке Урал. Местные жители считают, что река Урал служит естественной границей между континентами. Это делает его одной из немногих точек в мире, где можно одновременно находиться в двух частях света. Уральск также находится на древнем торговом маршруте, соединявшем Европу и Азию. Этот путь использовался караванами, что сделало город важным центром торговли и обмена культур.

Связь с Пушкиным и декабристами

Фото из открытых источников

История Уральска тесно связана с русской литературой и революционным движением. В Википедии пишут, что осенью 1833 года сюда приезжал Александр Пушкин. За три дня он собрал ценные материалы для своих произведений — "Капитанской дочки" и "Истории Пугачёвского бунта". Пушкин беседовал с местными жителями, изучал историю Пугачёвского восстания и создавал образ его лидера.

Кроме того, после восстания 1825 года в Уральск ссылали декабристов. Интересным памятником истории является самый старый дом города, известный как "дом Пугачёва". Однако этот дом принадлежал не самому бунтарю, а казаку Петру Кузнецову, который выдал замуж за Пугачёва свою 17-летнюю дочь.

дом-музей Емельяна Пугачева. фото портала www.voxpopuli.kz

Золотая женщина и театр с вековой историей

Фото из открытых источников

Одной из главных археологических находок Уральска стала "золотая женщина". В 2012 году её обнаружили недалеко от города. Эта женщина, принадлежавшая к племени саков-тиграхауда. Её знатное происхождение подтверждают 80 золотых украшений, две стражницы, захороненные рядом, и уникальный гребень с изображением битвы сарматов и персов. Найденные артефакты сейчас выставлены в краеведческом музее Уральска, который является одним из старейших в Казахстане. Он был основан в 1832 году и расположен в здании 1879 года постройки, выполненном в восточном стиле. Уральский драматический театр имени А.Н. Островского — ещё один символ города. Он был основан в 1858 году и считается одним из старейших театров Казахстана. Его здание, сохранившее свой исторический облик, по-прежнему радует зрителей и является местом притяжения для любителей искусства.

Фото из открытых источников



Фото из архива "МГ"