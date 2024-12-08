Топ-3 интересных факта о родном Уральске

Дату основания Уральска до сих пор обсуждают. Одни считают, что городу более 700 лет, другие уверены, что его история насчитывает около 400 лет. Кроме того, не утихают споры о том, кто основал Яицкий городок. Согласно Википедии, город был основан в 1613 году, а его нынешнее название появилось благодаря Екатерине II. Однако большинство учёных склоняются к тому, что возраст Уральска значительно больше. Это подтверждают раскопки в городище Жайык, находящемся в 12 километрах от города. Согласно этим данным, Уральску как минимум 700 лет.
Уникальное расположение: между Европой и Азией
Уральск расположен на реке Урал. Местные жители считают, что река Урал служит естественной границей между континентами. Это делает его одной из немногих точек в мире, где можно одновременно находиться в двух частях света. Уральск также находится на древнем торговом маршруте, соединявшем Европу и Азию. Этот путь использовался караванами, что сделало город важным центром торговли и обмена культур.
Связь с Пушкиным и декабристами
История Уральска тесно связана с русской литературой и революционным движением. В Википедии пишут, что осенью 1833 года сюда приезжал Александр Пушкин. За три дня он собрал ценные материалы для своих произведений — "Капитанской дочки" и "Истории Пугачёвского бунта". Пушкин беседовал с местными жителями, изучал историю Пугачёвского восстания и создавал образ его лидера.
Кроме того, после восстания 1825 года в Уральск ссылали декабристов. Интересным памятником истории является самый старый дом города, известный как "дом Пугачёва". Однако этот дом принадлежал не самому бунтарю, а казаку Петру Кузнецову, который выдал замуж за Пугачёва свою 17-летнюю дочь.
Золотая женщина и театр с вековой историей
Одной из главных археологических находок Уральска стала "золотая женщина". В 2012 году её обнаружили недалеко от города. Эта женщина, принадлежавшая к племени саков-тиграхауда. Её знатное происхождение подтверждают 80 золотых украшений, две стражницы, захороненные рядом, и уникальный гребень с изображением битвы сарматов и персов. Найденные артефакты сейчас выставлены в краеведческом музее Уральска, который является одним из старейших в Казахстане. Он был основан в 1832 году и расположен в здании 1879 года постройки, выполненном в восточном стиле. Уральский драматический театр имени А.Н. Островского — ещё один символ города. Он был основан в 1858 году и считается одним из старейших театров Казахстана. Его здание, сохранившее свой исторический облик, по-прежнему радует зрителей и является местом притяжения для любителей искусства.