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Происшествия Социум

В Алматы группа мужчин перекрыла дорогу для совершения пятничной молитвы

На место прибыли сотрудники полиции, чтобы обеспечить порядок и напомнить участникам о правилах дорожного движения.
Жулдызхан Хасангалиева
В Алматы группа мужчин перекрыла дорогу для совершения пятничной молитвы

Видео инцидента, снятое 6 декабря у Центральной мечети, распространяется в соцсетях. На кадрах видно, что на дороге скопились машины, включая скорую помощь, а сотрудники полиции присутствовали, но не вмешивались.

В департаменте полиции Алматы подтвердили, что всё произошло в Медеуском районе. На место прибыли сотрудники полиции, чтобы обеспечить порядок и напомнить участникам о правилах дорожного движения. 

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— Перекрытие дороги нарушает ПДД и влечёт ответственность по статье 614 КоАП, — сообщили в департаменте.

В полиции заявили, что усилят профилактическую и разъяснительную работу, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. В соцсетях пользователи отмечают, что случаи молитвы на улице в Алматы уже происходили ранее.

 

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