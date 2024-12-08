42 врача смогли купить квартиры по жилищной программе в Атырау

При поддержке акимата Атырауской области с декабря 2023 года проведена работа по предоставлению льготного жилищного кредита врачам, работающим в государственных медицинских учреждениях с 1 января 2022 года. В результате 42 специалиста стали обладателями собственного жилья.

С 2022 года на получение квартир по данной жилищной программе подали заявки около сотни врачей, работающих в государственных медицинских организациях региона. Специальная комиссия оценила претендентов по балльной системе на соответствие требованиям программы и вынесла заключение, сообщили в Региональной службе коммуникаций. В результате врачи смогли получить кредит с годовой ставкой пять процентов без уплаты первоначального взноса.

— Эта программа позволила решить жилищную проблему квалифицированных врачей, вместе с тем и вопрос кадровой стабильности в медицинских организациях. При поддержке акимата Атырауской области с декабря 2023 года проведена работа по предоставлению льготного жилищного кредита врачам, работающим в государственных медицинских учреждениях с 1 января 2022 года. В результате 42 специалиста стали обладателями собственного жилья, — рассказал руководитель областного управления здравоохранения Кайсар Абдалиев.

К слову, также врачи могут получить кредит в размере до 25 миллионов тенге. Срок кредитования — до 19 лет. Стоит отметить, что региональная программа, позволяющая обеспечить врачей жильем, будет продолжена и в следующем году.