15 семей из аварийного дома получили новые квартиры в Атырауской области

Жителям дома, признанного аварийным в селе Курмангазы, вручили ключи от новых квартир, сообщает Региональная служба коммуникаций.

В торжественном мероприятии принял участие аким Курмангазинского района Абат Жангалиев, который поздравил новоселов.

— Мы обрадовали 15 семей многоквартирного дома № 7 по улице М. Гилаева и вручили им ключи от новых трёхкомнатных квартир. Жилье предоставили жителям домов, официально признанных аварийными, вне очереди, — рассказал аким района Абат Жангалиев.

Стоит отметить, что в этом году в районе приобрели 95 квартир. Из них 10 квартир передали семьям из разных групп граждан, состоящих в очереди за жильем. Ожидается, что ключи от остальных 85 квартир передадут жителям до конца этого года.