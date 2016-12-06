Ключи от квартир получили дети-сироты, бюджетники, жильцы аварийных домов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

3 жилых дома в общей сложности на 420 квартир были построены в микрорайоне Нурсая и сданы в канун празднования 25-летия независимости Республики Казахстан . Обладателями нового жилья стали жители санитарной зоны ТОО «АНПЗ», жильцы аварийных домов, очередники, дети-сироты, малоимущие граждане, госслужащие и работники бюджетных организаций.

На торжественном вручении ключей от имени градоначальника новоселов поздравил заместитель акима города Мейрим КАЛАУИ.

41-летняя Жамиля Абитова с семьей из четырех человек жила в старом доме 1965 года постройки.

- У меня пожилая мама и двое детей. Для нас получение жилья стало огромным подарком ко дню независимости Казахстана, - поделилась Жамиля АБИТОВА. – Дом, в котором мы жили раньше, был старым, там были проблемы с водой и канализацией. Сейчас мы вселяемся в новую квартиру, настал наш самый счастливый день.

В 2016 году в Атырау сдано в эксплуатацию 50 тысяч квадратных метров жилья, это 15 домов на 750 квартир.

Ерлан ОМАРОВ