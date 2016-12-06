Линия детской спортивной одежды под названием «Adoka» сшита на одной из алматинских фабрик. Римма Тажибаева, президент федерации системы контроля качества казахстанских товаров рассказала, что главная идея запуска бренда - это пропаганда спорта среди детей. А название взято из жизни самого актауского чемпиона - олимпийского призера в детстве называли Адокой. - Адильбек очень популярен среди начинающих спортсменов. Поэтому в честь него и решили назвать детскую коллекцию спортивной одежды. «Adoka» - это первый бренд Мангистау. Думаю, что все казахстанцы поддержат эту инициативу. Адильбек Ниязымбетов – заметная личность в спорте, он поистине национальный герой, который дважды поднимался на пьедестал на Олимпийских играх. Уже сегодня нам поступило более 15 тысяч заказов со всего Казахстана. В концепции дизайна использованы мотивы казахских национальных орнаментов,- рассказала Римма Тажибаева. Римма Тажибаева также отметила, что в коллекции есть как зимний, так и летний вариант одежды. - Следует отметить, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом и в скором времени начнем выпускать различный товар под этой маркой, начиная от еды и заканчивая носками. Adoka завоюет мир,- отметила Римма Тажибаева.