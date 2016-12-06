Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления по делам религии ЗКО Талгат НЫГМЕТОВ, в области существует проблема с нехваткой русскоязычных теологов. - Вообще теологи сейчас стараются читать проповеди на русском языке. И недавно в университете Нур Мубарака открылось русское отделение, где обучаются наши теологи. Кроме того, двое в этом году поступили исламский университет в городе Казань. Там они будут обучаться два года. Поэтому, думаю, в ближайшее время проблема с кадрами решится, - пояснил Талгат НЫГМЕТ. Также руководитель управления по делам религии ЗКО отметил, что в области живут более тысячи последователей нетрадиционного ислама, в основном, это молодежь. - Мы знаем каждого из них. Знаем, где кто живет, знаем их семьи и постоянно следим за ними. К тому же, сейчас один из наших теологов занимается с молодежью, проживающей в доме юношества "Шанырак". Там 14 человек придерживаются нетрадиционных религиозных течений, - заявил Талгат НЫГМЕТОВ. К слову, в 2016 году было возбуждено 39 уголовных дел из-за разжигания религиозной и межконфессиональной розни, а также за ложные акты терроризма.