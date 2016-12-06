В минувшие выходные в Актау

В социальных сетях 5 декабря жители Актау стали распространять фотографии развалившейся пешеходной дороги в результате дождя. Горожане предположили, что причиной размытой дорожки стало отсутствие ливневых стоков. В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог рассказали, что пешеходную дорожку вдоль набережной первого микрорайона сдали в эксплуатацию месяц назад. Укладкой брусчатки занималась подрядчик организация ТОО «Байбол». -был очень сильный дождь. В результате дорожка была повреждена. В ближайшее время все будет восстановлено за счёт подрядной организации, - заверил заместитель акима Актау Уркен Бисакаев. Руководство ТОО «Байбол» пообещало вдоль всей дорожки установить сливную трубу, чтобы ее не пришлось переделывать после каждого дождя.