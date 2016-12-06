В Атырауской области начальник районного МПС уничтожил протокол, составленный его подчиненными

Начальник местной полицейской службы Махамбетского района отругал своих подчиненных нецензурной бранью и уничтожил протокол, который они составили на водителя трактора без номерного знака, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ВНИМАНИЕ! Видео содержит ненормативную лексику! -qlfWUfyxow Видео под названием "ШОК !!! Махамбетский Гаий! протокол жырту устинде!" появилось на Youtube вчера, 5 декабря. На кадрах видно, как сотрудники районного МПС остановили трактор без номеров и начали составлять протокол на водителя. Водитель отказывался подписывать протокол, объясняя, что эта машина принадлежит районному акимату. Через время время к месту инцидента прибыл мужчина, он интересовался причиной остановки. - У него нет номера, он получит его только сегодня, - объяснил полицейский. – Сейчас мы составляем на него административный протокол. - Как ваша фамилия? - возмутился мужчина. – Почему остановили? Ваш начальник вам ничего не сказал? В это время в кадре появился еще один мужчина, который, как сказано к описанию к видео, является начальником районной МПС Нурлыбеком ДОСКАИРОВЫМ. Мужчина вырывает из рук сотрудников полиции протокол и комкает его, сопровождая действия нецензурной бранью. Как выяснилось позже, это были заместитель акима Махамбетского района Малик АМАНОВ и начальник районной местной полицейской службы Нурлыбек ДОСКАИРОВ. Малик АМАНОВ прокомментировал этот инцидент. - Этот трактор действительно недавно был куплен районным акиматом, однако госномер у него был, - объяснил АМАНОВ. – Мы делали капитальный ремонт в школе в Тандайском сельском округе, после окончания ремонта там остались большие кучи мусора. Школа была в аварийном состоянии, во время ремонта дети учились в здании интерната. Нам позвонил директор школы и попросил в субботу убрать мусор, чтобы дети с понедельника вернулись в свою школу. Этот трактор на самом деле является огромным подспорьем в нашем хозяйстве, мы долго ждали его. У водителя был государственный номер, путевой лист, вся документация была в порядке. Номер он получил в этот день, просто не прикрепил его, а поставил на панель перед лобовым стеклом. В тот день он позвонил мне и сказал, что его остановили сотрудники полиции и начали составлять протокол за то, что он не прикрепил номер сзади. Согласен, его следовало закрепить сразу, но в тот день было много работы, мы старались закончить вывоз мусора за выходные и сдать школу, чтобы дети, наконец, смогли учиться в новом, отремонтированном здании. Я позвонил Нурлыбеку ДОСКАИРОВУ и попросил проконсультировать меня, как следует поступить в данной ситуации, он сказал, что сам подъедет к месту инцидента. Что случилось позже, вы сами видели. Я сожалею о случившимся, то, что там произошло иначе как дикостью не назовешь. По словам заместителя акима, оценку его действиям будет давать дисциплинарный совет. Ерлан ОМАРОВ