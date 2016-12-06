Проблема с маршрутами

Хочу отметить работу следующих маршрутов - №13, 6 в часы пик очень трудно дождаться маршрут, а войти в него совсем невозможно. Если повезло и ты сел в 13-ый автобус, то чувствуешь селедкой в бочке. Очень трудно стоять с маленькими детьми. Просим сократить интервал движения маршрутов 13, 6 в часы пик и в вечернее время продлить работу транспорта до 22:00 часов.