80-летняя Мадина САНСЫЗБАЕВА живет в поселке Жетимир Алгабасского сельского округа Акжайыкского района ЗКО. По словам дочери Мадины САНСЫЗБАЕВОЙ, бабушка родилась в 1936 году в бывшем Ординском районе, в 1952 году переехала в село Алгабас и всю жизнь прожила без документов, удостоверяющих личность. Куда только не обращалась жительница села , чтобы доказать факт своего существования и получить документы, но везде получала отказ. Тогда за дело взялась ее дочь Гульмира. - В Акжаикском районе вел прием граждан прокурор области, я об этом узнала и пошла к нему. Когда он меня принял, я попросила его помочь сделать документы моей маме. Потому что мы обращались во многие инстанции, но нам не помогли, - говорит Гульмира САНСЫЗБАЕВА. После того, как дочь женщины обратилась за помощью к прокурору области, была проделана огромная работа. В прокуратуре Акжайыкского района подняли архив, начиная с 1930 года, также провели медицинское клиническое обследование, чтобы определить предположительный возраст Мадины САНСЫЗБАЕВОЙ. Помимо этого созвали собрание старейшин Алгабаского сельского округа, где были зафиксированы свидетельские показания. - После того, как все материалы были собраны, мы подали исковое заявление в суд Акжайыкского района на установление юридического факта рождения Сансызбаевой Мадины 19 марта 1936 года. 21 сентября текущего года решение суда вступило в законную силу, и уже на следующий день в здании управления юстиции Мадина Сансызбаева получила свидетельство о рождении. В настоящее время она подала документы на оформление удостоверения личности, - сообщила прокурор Акжайыкской районной прокуратуры Анастасия СЕМИЛИДИ. Буквально через месяц будет готово удостоверение личности Мадины САНСЫЗБАЕВОЙ, после чего она сможет оформить документы на получение пенсии, ведь бабушка никогда ее не получала.