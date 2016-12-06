Отметим, что церемонию планировалось провести еще 23 октября, однако, мероприятие было отложено. Коммерческая добыча нефти на месторождении была начата еще 1 ноября. Фактически эту дату и следует считать негласной датой открытия проекта. Именно к 1 ноября Кашаган вышел на уровень коммерческой добычи - это около 90 тысяч баррелей в сутки. Двумя днями позже компания "Каспийский трубопроводный консорциум" сообщил о транспортировке с Кашаганского месторождения в общей сложности более 350 тысяч тонн нефти. По информации Министерства энергетики, по состоянию на 19 ноября на месторождении было добыто свыше 450 тысяч тонн углеводородного сырья. До конца текущего года на Кашагане планируется добыть более 1.1 миллиона тонн нефти. В 2017 году на месторождении должно быть добыто от 4 до 7 миллионов тонн. Отметим, что добыча нефти на месторождении была возобновлена еще 28 сентября текущего года. А первая партия кашаганской нефти была отгружена на экспорт через трубопроводную систему КТК еще 14 октября. Нефтегазовое месторождение Кашаган представляет собой первое крупное разведанное шельфовое месторождение на территории казахстанского сектора Каспийского моря. Его совокупные запасы составляют примерно 35 миллиардов баррелей нефти, из которых 11 миллиардов баррелей относятся к извлекаемым.